-FED'DEN EK DESTEK SÖZÜ WASHINGTON (A.A) - 22.09.2010 - ABD Merkez Bankası (Fed), gerekli olması halinde, ekonomiye ek destek sağlamaya hazır olduklarını bildirdi. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yaptığı toplantıda, yüzde 0-0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını sabit tuttu. Fed, ekonomiyi canlandırmak için yeni tedbir almazken, yaptığı açıklamada, gerekli olması halinde ek destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Açıklamada, ekonomik büyümenin yavaşlığı ve düşük enflasyon konusunda artan kaygılara dikkati çekildi. ABD ekonomisi, resesyondan geçen yıl Haziran ayında çıksa da toparlanma bu yıl ivme kaybetti. Fed, 2008 yılı Aralık ayından bu yana faiz oranlarını ''sıfıra yakın'' seviyede tutuyor. Banka, daha sonra kamu borçları ve tutsat (mortgage) tahvilleri almak yoluyla ekonomiye 1,7 trilyon dolar katkıda bulundu. Fed, son toplantısında, yeni kamu borç satın alınması veya diğer özel önlemler açıklamazken, ileride bu tip önlemler alınabileceği konusunda açık kapı bıraktı. ''Fed, ekonominin görünümü ile finansal gelişmeleri izlemeyi sürdürecektir'' denilen açıklamada, ekonominin toparlanmasını desteklemek için ek destek vermeye hazır olunduğu kaydedildi.