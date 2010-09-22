T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

FED'DEN EK DESTEK SÖZÜ WASHINGTON (A.A)

22 Eylül 2010 13:37

-FED'DEN EK DESTEK SÖZÜ WASHINGTON (A.A) - 22.09.2010 - ABD Merkez Bankası (Fed), gerekli olması halinde, ekonomiye ek destek sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.  Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yaptığı toplantıda, yüzde 0-0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını sabit tuttu.  Fed, ekonomiyi canlandırmak için yeni tedbir almazken, yaptığı açıklamada, gerekli olması halinde ek destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.  Açıklamada, ekonomik büyümenin yavaşlığı ve düşük enflasyon konusunda artan kaygılara dikkati çekildi.  ABD ekonomisi, resesyondan geçen yıl Haziran ayında çıksa da toparlanma bu yıl ivme kaybetti. Fed, 2008 yılı Aralık ayından bu yana faiz oranlarını ''sıfıra yakın'' seviyede tutuyor. Banka, daha sonra kamu borçları ve tutsat (mortgage) tahvilleri almak yoluyla ekonomiye 1,7 trilyon dolar katkıda bulundu.  Fed, son toplantısında, yeni kamu borç satın alınması veya diğer özel önlemler açıklamazken, ileride bu tip önlemler alınabileceği konusunda açık kapı bıraktı.  ''Fed, ekonominin görünümü ile finansal gelişmeleri izlemeyi sürdürecektir'' denilen açıklamada, ekonominin toparlanmasını desteklemek için ek destek vermeye hazır olunduğu kaydedildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24