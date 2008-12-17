FED'den büyük faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed) yüzde 1 olan gösterge faiz oranını yüzde 0,25'e indirdi.



Fed'in para politikası organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün yaptığı toplantıda, yüzde 1 olan gösterge faiz oranını yüzde 0,75 puan indirerek yüzde 0,25 yaptı.



Fed, 30 Nisan'da yüzde 2'ye indirdiği gösterge faiz oranını, haziran, ağustos ve eylül aylarında yaptığı toplantılarda değiştirmemişti.



Ancak Fed, küresel finansal krizin bütün dünyayı etkilemeye başlaması üzerine 28-29 Ekim'de yapılacak olağan toplantısını beklemeden 8 Ekim'de faiz oranını yarım puan indirerek yüzde 1,5'e çekmişti.



Fed ile birlikte 8 Ekim'de Avrupa Merkez Bankası (AMB), İngiltere Merkez Bankası, Kanada Merkez Bankası ve İsveç Merkez Bankası da (Riksbank) faiz oranlarını yarımşar puan indirmişti.



Fed, 29 Ekim'deki olağan toplantısında da gösterge faiz oranını yüzde 1,5'ten yüzde 1'e çekmişti.



"Tüm araçlar kullanılacak"



Faiz oranını 1'den 0,25'e çeken ABD Merkez Bankası (FED), "sürdürülebilir ekonomik büyümenin yeniden başlatılması ve fiyat istikrarının sağlanması için gereken tüm araçların kullanılacağını" açıkladı.



Faiz oranını Temmuz 1954'deki rekor oranına çeken FED, yaptığı açıklamada, "istisnai derecede düşük bu oranların belirli bir süre korunacağı" belirtildi.



Öte yandan ABD'nin yatırım bankalarından Goldman Sachs, FED'in faiz kararına paralel olarak, 12 aylık Euro/Dolar parite beklentisini 1,30'dan 1,45'e çekti.



Bloomberg ajansının haberine göre bankanın analisti Jens Nordvig, bugün yayımladığı raporda, doların euro karşısında yüzde 5,5 değer kaybedebileceğini ve paritenin 12 ay içerisinde 1,45'e yükselebileceğini kaydetti.



Nordvig, "zayıf dolar dinamiklerinin yeniden baş göstermeye başladığını, bu nedenle tahminlerini değiştirdiklerini" belirtti.



