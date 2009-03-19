FED'den borsaları sevindiren sürpriz hamle

ABD Merkez Bankası (FED), ABD ekonomisine 1.150 trilyon dolarlık nakit akışı sağlayarak kredi desteği verme kararı aldı. FED, önümüzdeki 6 ay içinde hükümetten, 300 milyar dolara kadar uzun vadeli ABD Hazine bonosu ve 850 milyar dolara kadar da mortgage tahvili alacak. FED'in, 1960'lı yıllardan bu yana ilk kez devlet tahvili almaya başlayacağını açıklaması üzerine, bu karar ABD borsalarına alım getirirken dolar değer kaybetti, devlet tahvili faizi de düştü. İçeride ise doları 1.70 TL'nin altına itti.



FED'in iki günlük faiz toplantısından sürpriz bir karar çıktı. ABD ekonomisini resesyondan çıkarmak isteyen FED, 40 yıl aradan sonra ilk kez Hazine bonosu almaya karar verdi.



FED bu kapsamda 300 milyar dolara kadar Hazine bonosu alacak. FED, Hazine bonosunun yanında 850 milyar dolara kadar da mortgage tahvili alacak.



FED'in hamlesi piyasaları olumlu etkiledi



FED'in bu bekleneyen hamlesi piyasalarda da olumlu yankı buldu.



ABD borsaları yükselişe geçerken Dow Jones günü yüzde 1.2, S&P ve Nasdaq da yüzde 2'şer artışla noktaladı. Borsalardaki yükselişte Citigroup'un yüzde 23'lük, Bank of America'nın da yüzde 22'lik primi dikkat çekti.



Dow Jones bu yükselişle birlikte 9 Mart'taki dibinden bu yana yüzde 14 değer kazanmış oldu.



Öte yandan Fed'in kredi piyasasını canlandırmaya yönelik hamlesi 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvilerinde de 1987 yılından bu yana görülen en büyük günlük düşüşe neden oldu. 10 yıllık tahvil faizi yarım puan gerileyerek yüzde 2.52'ye indi, 30 yıl vadeli mortgage kredilerinin oranları da rekor seviyede geriledi.



İçeride dolar geriledi



FED'in kararıyla birlikte oluşan olumlu hava, doları da aşağıya çekiyor. Dolar euro karşısında hızla gerilerken 1.35 seviyesine kadar indi. Euro/dolar paritesi dün sabah 1.30 civarında güne başlamıştı. Böylece 24 saat içerisinde euro dolara karşı yüzde 4'e yakın değer kazanmış oldu.



Dolar içeride de TL karşısında geriliyor. Dün 1.72 TL sınırına çıkan dolar, gece uluslararası işlemlerde 1.67'ye kadar geriledi. Dolar sabah saatlerinde Kapalıçarşı'da 1.6950 TL'den güne başladı.



