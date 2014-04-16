FED'den bankalara 'güçlü sermaye ve likidite' çağrısı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, finansal sistemde sermaye ve likidite kurallarının güçlendirilmesinin bankalara belli bir maliyet yükleyeceğini ancak bu bankaların stres zamanı hükümet desteğine daha az ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

Fed Başkanı Yellen, Atlanta merkez bankası tarafından düzenlenen 2014 Finansal Piyasalar Konferansı'nda video bağlantısı yoluyla bir konuşma yaptı. Finansal Piyasalar Konferansı'nda 2008 krizinden bu yana çok önemli konulara değinildiğini kaydeden Yellen, konferansın, yapılan araştırma ve düzenlenen tartışmalarla önemli bir yol gösterici olduğuna dikkati çekti.

Bankacılıkta vade dönüşümünün ekonomik aktiviteleri yönlendiren önemli bir faktör olduğuna işaret eden Yellen, yaşanan finansal krizin yarattığı güven bunalımıyla oluşan likidite sorunu yüzünden bu dönüşümün zorlaştığını ve sonuçta yatırımcıların Northern Rock, Bear Stearns ve Lehman Brothers gibi firmalardan uzaklaştığını hatırlattı. Kriz sonrası yürürlüğe giren ve finansal sistemi düzenlemeyi amaçlayan "Basel III" kriterlerinin ilk sorumluluğunun bankaların sermaye yapılarını kuvvetlendirmek olduğunu aktaran Yellen, "Güçlü sermaye kuralları bankacılık düzenlemelerinin temelidir" dedi.

'Daha sağlam bir yapı' vurgusu

Basel Komitesi'nin ikinci önemli sorumluluğunun bankaların likidite kaynaklı sıkıntılarına işaret etmek olduğunu belirten Yellen, komitenin getirdiği Likidite Kapsama Oranı (Liquidity Coverage Ratio - LCV) ve Net Düzenli Fonlama Oranı'nın (Net Stable Funding Ratio - NSFR) bu amacı yerine getirmeye yönelik olduğunu dile getirdi. Likidite Kapsama Oranı'nın ani krizlerde bankaların 30 güne kadar likidite ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak hemen kullanılabilir bir sermaye tamponu meydana getirdiğini anlatan Yellen, öte yandan Net Düzenli Fonlama Oranı'nın bir yıllık dönemde bankaların aktivitelerini sürdürmeye yardımcı olacak ölçüde ellerinde daha az likit varlık tutmasını öngördüğünü söyledi.

Basel Komitesi'nin getirdiği standartların bankaları likidite şoklarından korumayı amaçladığının altını çizen Yellen, sermaye ve likidite açısından güçlenmiş bankaların stres zamanı hükümet desteğine daha az ihtiyaç duyacaklarını vurguladı. Daha düzenli fonlama mekanizmaları kurmanın bankalara belli bir maliyet getirdiğini ifade eden Yellen, ancak sağlam bir yapı kurmanın sistemde istikrarı artırarak ekonomik faydalara yol açacağına inandığını da sözlerine ekledi.