T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

FED'den bankalara 'güçlü sermaye ve likidite' çağrısı

ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen sermaye ve likidite açısından güçlenmiş bankaların stres zamanı hükümet desteğine daha az ihtiyaç duyacaklarını vurguladı

16 Nisan 2014 00:40

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, finansal sistemde sermaye ve likidite kurallarının güçlendirilmesinin bankalara belli bir maliyet yükleyeceğini ancak bu bankaların stres zamanı hükümet desteğine daha az ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

Fed Başkanı Yellen, Atlanta merkez bankası tarafından düzenlenen 2014 Finansal Piyasalar Konferansı'nda video bağlantısı yoluyla bir konuşma yaptı. Finansal Piyasalar Konferansı'nda 2008 krizinden bu yana çok önemli konulara değinildiğini kaydeden Yellen, konferansın, yapılan araştırma ve düzenlenen tartışmalarla önemli bir yol gösterici olduğuna dikkati çekti.

Bankacılıkta vade dönüşümünün ekonomik aktiviteleri yönlendiren önemli bir faktör olduğuna işaret eden Yellen, yaşanan finansal krizin yarattığı güven bunalımıyla oluşan likidite sorunu yüzünden bu dönüşümün zorlaştığını ve sonuçta yatırımcıların Northern Rock, Bear Stearns ve Lehman Brothers gibi firmalardan uzaklaştığını hatırlattı. Kriz sonrası yürürlüğe giren ve finansal sistemi düzenlemeyi amaçlayan "Basel III" kriterlerinin ilk sorumluluğunun bankaların sermaye yapılarını kuvvetlendirmek olduğunu aktaran Yellen, "Güçlü sermaye kuralları bankacılık düzenlemelerinin temelidir" dedi.

 

'Daha sağlam bir yapı' vurgusu

 

Basel Komitesi'nin ikinci önemli sorumluluğunun bankaların likidite kaynaklı sıkıntılarına işaret etmek olduğunu belirten Yellen, komitenin getirdiği Likidite Kapsama Oranı (Liquidity Coverage Ratio - LCV) ve Net Düzenli Fonlama Oranı'nın (Net Stable Funding Ratio - NSFR) bu amacı yerine getirmeye yönelik olduğunu dile getirdi. Likidite Kapsama Oranı'nın ani krizlerde bankaların 30 güne kadar likidite ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacak hemen kullanılabilir bir sermaye tamponu meydana getirdiğini anlatan Yellen, öte yandan Net Düzenli Fonlama Oranı'nın bir yıllık dönemde bankaların aktivitelerini sürdürmeye yardımcı olacak ölçüde ellerinde daha az likit varlık tutmasını öngördüğünü söyledi.

Basel Komitesi'nin getirdiği standartların bankaları likidite şoklarından korumayı amaçladığının altını çizen Yellen, sermaye ve likidite açısından güçlenmiş bankaların stres zamanı hükümet desteğine daha az ihtiyaç duyacaklarını vurguladı. Daha düzenli fonlama mekanizmaları kurmanın bankalara belli bir maliyet getirdiğini ifade eden Yellen, ancak sağlam bir yapı kurmanın sistemde istikrarı artırarak ekonomik faydalara yol açacağına inandığını da sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER

abd merkez bankasıfedjanet yellençağrısermayelikidite

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24