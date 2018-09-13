Fed/Bej Kitap: ABD'de işletmeler ticarete yönelik endişelerle yatırımlarını ertelediler

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed), ABD\'nin birçok bölgesinde işletmelerin, uluslararası ticaretteki gerilimler nedeniyle yatırımlarını küçülttüklerine ya da ertelediklerine dikkat çekti.

Fed\'in dün yayınladığı Bej Kitap raporunda, gümrük tarifelerinin, üretici şirketlere etkilerinin ılımlı göründüğünü, ancak girdi fiyatlaını artımakta oduklarının düşünüldüğü vurgulandı.

ABD genelindeki 12 bölgesel Fed\'den toplanan bilgilerle hazırlanan Bej Kitap, işletmelerin genel olarak ekonomik görünüm için iyimser olmaya devam ettiklerini gösterse de, birçok işletmenin artan ticari gerilimlerden kaynaklı belirsizliğe dikkat çektiklerini ortaya koydu.

Maryland bölgesinde bir teneke kutu üreticisi, yükselen fiyatların müşterilerin alternatif paketleme ürünlerine yönelmelerine yol açarak, kalıcı iş kayıplanına yol açmasından endişe ettiğini vurguladı. New York bölgesinde de şirketler, gümrük tarifelerinin artırılmasının imalat ve dağıtım sektörlerinde yüksek girdi maliyetlerine yol açtığını vurguladılar.

Bölgesel 12 Fed\'den gelen bilgilere göre ülke genelinde istihdam ılımlı veya yavaş şekilde arttı. Bögelerin yarısı işgücü eksikliklerinin satışları sınırladığını veya projeleri geciktirdiğini ifade ettiler.

Gelen raporlarda ücret artışları yavaş veya ılımlı olarak tanımlandı.