Fedarasyon Galatasaray'ın cezasını kesti

T24-

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Cemal Nalga skandalıyla ilgili olarak, toplam sekiz ismin nihai karar verilinceye kadar idari tedbirli olarak müsabakalara katılmalarını ve federasyon nezdinde kulüple ilişkili görev yapmalarını yasakladı.Galatasaray Cafe Crown sporcusu Cemal Nalga cezalı olduğu dönemde başka bir sporcunun forması ve ismi altında oynatılmış, müsabaka tutanakları da bu şekilde yanıltıcı olarak düzenlenmişti.Olaya karışan isimler, "Sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunarak, gerçeği yansıtmayan evrakla Federasyonu yanıltarak, basketbol sporuna ve lige zarar vermek, ceza süresini beklememek, Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmemek" fiilleri açısından Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.Disiplin Kurulu kararı bugün açıklandı.Cafe Crown şube sorumlusu Yiğit Şardan, genel menajer Ali Türsan, takım menajeri Mert Uyguç, antrenör Okan Çevik, yardımcı antrenör Cengiz Karadağ, teknik danışman Koray Mincinozlu, sporcular Cemal Nalga ve Tufan Ersöz'ün, Disiplin Yönergesi 39, 40/a ve 42. maddeleri çerçevesinde, haklarındaki soruşturma ve değerlendirme sonuçlanıp nihai karar verilinceye kadar idari tedbirli olarak müsabakalara katılmaları ve TBF nezdinde kulüple ilişkili görev yapmaları yasaklandı.