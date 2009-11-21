T24 LogoT24 Logo
Spor

Fedarasyon Galatasaray'ın cezasını kesti

GS'li 8 görevlinin federasyon nezdinde kulüple ilişkili görev yapmaları yasaklandı

21 Kasım 2009 02:00


T24- Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Cemal Nalga skandalıyla ilgili olarak, toplam sekiz ismin nihai karar verilinceye kadar idari tedbirli olarak müsabakalara katılmalarını ve federasyon nezdinde kulüple ilişkili görev yapmalarını yasakladı.

Galatasaray Cafe Crown sporcusu Cemal Nalga cezalı olduğu dönemde başka bir sporcunun forması ve ismi altında oynatılmış, müsabaka tutanakları da bu şekilde yanıltıcı olarak düzenlenmişti.

Olaya karışan isimler, "Sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunarak, gerçeği yansıtmayan evrakla Federasyonu yanıltarak, basketbol sporuna ve lige zarar vermek, ceza süresini beklememek, Disiplin Kurulu kararlarını yerine getirmemek" fiilleri açısından Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Disiplin Kurulu kararı bugün açıklandı.

Cafe Crown şube sorumlusu Yiğit Şardan, genel menajer Ali Türsan, takım menajeri Mert Uyguç, antrenör Okan Çevik, yardımcı antrenör Cengiz Karadağ, teknik danışman Koray Mincinozlu, sporcular Cemal Nalga ve Tufan Ersöz'ün, Disiplin Yönergesi 39, 40/a ve 42. maddeleri çerçevesinde, haklarındaki soruşturma ve değerlendirme sonuçlanıp nihai karar verilinceye kadar idari tedbirli olarak müsabakalara katılmaları ve TBF nezdinde kulüple ilişkili görev yapmaları yasaklandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24