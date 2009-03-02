‘Fedakârlıkla başarı gelir’

Bülent Korkmaz, Baros’un 6 dikişle sahaya çıktığını, Emre’nin sakat oynadığını belirterek, “Büyük takım oyuncusu fedakârlık yaptığı zaman başarı gelir” dedi



Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bordeaux maçının ardından ortaya konan mücadeleden dolayı futbolcularını tebrik etti, “Bizim için üç puan önemliydi. Bu sahada futbol oynamak bile zor” dedi. Birçok oyuncusunun özveriyle görev yaptığını ifade eden Korkmaz, “Sakat olan Emre Aşık’a oynayacaksın dedim, tereddütsüz kabul etti. Milan Baros bile 6 dikişle buraya geldi. Bütün oyuncular bu maçı oynamak için can atıyordu. Büyük takım oyuncusu bu fedakârlığı gösterdiği zaman başarı kendiliğinden gelir” diye konuştu.



Sarı-kırmızılı ekibin hocası, Adnan Polat’ın bazı oyuncuları satabileceği konusundaki açıklamasına ise fazla yorum yapmadı, “Başkanımız böyle bir şey söylemişse kulübün başında olan odur. Ben transferi değil, takımı düşünüyorum” ifadesini kullandı.



Konyaspor Teknik Direktörü Giray Bulak da çok kötü bir gol yediklerini söyleyerek, “Gol yedikten sonra oyunu çevirmek zor oluyor. Ancak düşenin yerinden kalkamadığı bir maç oldu. Hakem de buna izin verdi. Karşılaşmada iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Önümüzdeki hafta bunu telafi edeceğiz” yorumunda bulundu.

