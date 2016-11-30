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Ekonomi

Fed Yönetim Kurulu Üyesi: Faiz artırımı için zemin güçlendi

Fed Guvernör'ü Jerome Powell, işsizlik ve enflasyonun merkez bankasının hedeflerine yaklaşmasıyla faiz oranlarını artırmaya hazır olduğunu işaret etti

30 Kasım 2016 02:48

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, bankanın istihdam ve enflasyon hedeflerine yaklaşmakta olduğunu belirterek, "Bence, faiz artırma zemini kasım başında yaptığımız toplantıdan bu yana açıkça güçlendi." dedi.

Powell, Indiana Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, Fed'in aralık ayı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırabileceği sinyalini verdi.

ABD ekonomisinin diğer gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha iyi performans gösterdiğini vurgulayan Powell, Fed'in fiyat istikrarı ve tam istihdam hedeflerine yakın olduğunu vurguladı.

Powell, enflasyonun son aylarda yüzde 2'ye doğru ilerlemeyi sürdürdüğüne işaret ederken, Fed'in yüzde 2 hedefinden aşağı veya yukarı yönlü ufak sapmaları benzer şekilde ele alacağını dile getirdi. Öte yandan, tam istihdama yönelik rakamsal bir hedefin, iş gücü piyasasında Fed'in kontrolü dışında gelişen faktörler nedeniyle olmadığını anlatan Powell, buna karşın, birçok Fed yetkilisinin yüzde 4,9 seviyesindeki mevcut işsizlik oranını, tam istihdama çok yakın bulduğunu aktardı.

 

"Ücretler enflasyondan hızlı artıyor"

 

Powell, aynı zamanda, yapılan anketlerin şirketler ve hane halkının da ekonominin tam istihdama ulaştığını düşündüğünü gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Açık pozisyon sayısı yüksek. Firmalar bu pozisyonları doldurmak için çalışan bulmanın zorlaştığını rapor ediyor. Ayrıca, ücretler şu anda enflasyondan ve saatlik üretimden daha hızlı artıyor. Bunları birlikte değerlendirdiğimizde, iş gücü piyasasına ilişkin göstergeler ekonominin sağlam bir temel üzerinde durduğuna ve tam istihdama yakın olduğunu gösteriyor."

Daha sonra para politikasına değinen Powell, Fed'in faiz oranı düşük tutmakta gösterilen sabrın işe yaradığını ancak çok geç kalınmasının ani ve hızlı sıkılaştırmayı gerektirebileceğini dile getirdi.

Powell, sözlerini şöyle tamamladı:

"Para politikasının görünümüne baktığımızda, gelen veriler sağlıklı hızda büyümeye, güçlü istihdam artışına ve yüzde 2 hedefine kademeli yükselen enflasyona işaret ediyor. Bence, faiz artırma zemini kasım başında yaptığımız toplantıdan bu yana açıkça güçlendi. Faiz patikası elbette ekonominin izlediği patikaya bağlı olacak."

Para politikasının belirlenmesinde söz hakkı bulunan Powell'ın bu yorumları, piyasaların 13-14 Aralık'ta yapılacak FOMC toplantısına yönelik faiz beklentisinin yüzde 93,5'ten yüzde 96,3'e çıkmasına yardım etti.

Faiz beklentisinin artmasında en önemli rolü ise bugün açıklanan üçüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla artışının yüzde 3,2 ile son 2 yılın en güçlü performansını kaydetmesi oynadı. Ayrıca, kasım ayı tüketici güven endeksi 107,1'ye yükselerek son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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