FED yetkilisi: Swap için koşul Amerika ile karşılıklı güven ilişkisi

Amerikan Merkez Bankası FED’in Richmond Başkanı Thomas Barkin, Türkiye gibi Swap hattına ihtiyaç duyan ülkelere bunun verilip verilmeyeceği sorusuna yanıt olarak, “Swap hattı her ülkeyi kapsamıyor” dedi. Reuters’ın haberine göre Howard County Ticaret Odası’nın online toplantısına katılan Thomas Barkin, Swap hattının Amerika'yla karşılıklı güven ilişkisi ve yüksek kredi standartları bulunan ülkelere verildiğini belirtti.

Barkin, FED’in kaynaklarının fon sağlamak değil piyasalara istikrar kazandırmayı amaçladığını belirtti ve aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkenin gecelik repo yapma imkanına sahip olduğunu vurguladı.