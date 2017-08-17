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Ekonomi

Fed yetkilileri faiz artırımı konusunda fikir birliğine varamadı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin temmuz ayı toplantısının tutanakları yayınlandı

17 Ağustos 2017 03:23

Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC)'nin temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantının tutanakları yayımlandı.

FOMC'nin 25-26 Temmuz'daki toplantısının bugün yayımlanan tutanaklarına göre, Fed yetkilileri gelecekteki faiz artırımlarının ne zaman yapılacağına dair fikir birliğine varamadı. Yaşanan fikir ayrılığının en büyük sebebi düşük gelen enflasyon rakamları oldu.

Toplantıda, birçok yetkili düşük kalan enflasyona ilişkin endişeleri kabul etti. Ayrıca, birçok yetkili de enflasyon risklerinin aşağı yönlü olabileceğini ifade ettiler.

Fed yetkilileri ayrıca, bilançoyu normalleştirme programına 'görece yakın' bir zamanda başlamayı planladıklarını dile getirdi.

 

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