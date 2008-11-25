FED yeni bir mortgage destek programı açıkladı

Amerikan Merkez Bankası (Fed), küresel krizle baş edebilmek için yeni bir tutsat (mortgage) destek programı açıkladı.



Fed'den yapılan açıklamada, merkez bankasının, plan çerçevesinde, Fannie Mae ve Freddie Mac'ın yanı sıra Federal Home Loan Banks'dan doğrudan yükümlülüklerin 100 milyar dolara kadar olan kısmını almayı planladığı belirtildi.



Fed, ayrıca, dolaylı olarak da 500 milyar dolarlık tutsat destekli menkul kıymet satın alacak.



Program, Fed'e, 200 milyar dolarlık tüketici borçlarına dayalı menkul kıymet alabilme imkânı da sunuyor.

