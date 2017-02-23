Fed: Yakın zamanda faiz artışı yapılabilir

Fed'in ocak ayı tutanaklarına göre, ekonomi yolunda giderse faiz artırımının "yakın zamanda" yapılacağı öngörülüyor. Çoğu Fed yetkilisi, faiz artırımlarının "kademeli" olarak yapılmasının uygun olacağı görüşünde ve yüksek enflasyon riskinin "sınırlı" olduğunu düşünüyor. Birkaç Fed yetkilisi ise, işsizlik hedefine yönelik yüksek risk görüyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre Fed yetkilileri, dolardaki güçlenişin ve uygulanacak potansiyel politikaların aşağı yönde risk faktörü oluşturduğunu bildirirken, mali teşvik politikasının da içinde bulunduğu yukarı risk faktörlerinin de mevcut olduğunu belirtti. Birkaç Fed üyesi, enflasyon için de hala aşağı yönde risklerin bulunduğunu kaydetti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), gelecek toplantılarda bilanço tablosuna ilişkin görüşmelere başlayacak. Komitenin birkaç üyesi ayrıca, gelecek toplantıda yapılacak olası bir faiz artırımının esneklik kazandığını söyledi.

Bunun yanı sıra, FOMC üyeleri, görünümün netleşmesi için biraz zamana ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Doların tepkisi ne oldu?

Gün içinde 7 haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL Fed’in ocak ayı tutanakları öncesi 3.5935 seviyesinde işlem görürken, tutanaklar açıklanmaya başlayınca 3.5786 seviyesine geriledi. Dolar/TL kuru saat 23.45’de 3.5812, euro/TL kuru ise 3.7836 seviyesinde seyrediyor.

Dolar/euro kurunda ise Fed’in açıklamaları sonrasında herhangi bir hareketlilik gözlenmedi. Dolar/euro 1.0558 seviyesinde seyrediyor.