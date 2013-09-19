ABD Merkez Bankası FED, aylık 85 milyar dolarlık varlık alımlarına devam etme kararı aldı. Piyasalar FED'in varlık alımında daraltmaya gitmesini bekliyordu.

ABD Merkez Bankası FED, varlık alımlarına devam kararı aldı. FED, parasal genişleme programı kapsamında ekonomiye destek olmak için her ay 85 milyar dolarlık varlık alımı gerçekleştiriyor. Analistler, FED'in 10-20 milyar dolarlık bir kısıntıya gitmesini tahmin etmişti. 10 milyar doların altında kalacak herhangi bir kesintinin ise 'sembolik' olacağı belirtilmişti. FED'in sürekli olarak piyasaya para pompalaması ABD tahvillerini aşağı çekerken küresel yatırımcıların gelişen piyasalara yönelmesine neden olmuştu. FED, parasal genişlemenin ABD'de işsizlik oranı yüzde 6,5'e düşünceye kadar devam edeceğini belirtmişti.

İlk kez mayıs ayında söz edildi

FED Başkanı Ben Bernanke, varlık alımlarında kesintiye gidebileceklerini ilk kez Mayıs ayında dile getirmişti. Bernanke'nin bu açıklamasından bu yana gelişen piyasalar büyük sermaye çıkışlarına ve kur oynaklıklarına tanık oldu.