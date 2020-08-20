FED tutanakları: Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı, pandemi kayda değer risk oluşturuyor

ABD Merkez Bankası (FED) yeni tip Koronavirüs salgınının ABD ve diğer ülkelerdeki ekonomik etkilerine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü, gelecekte ekonominin durumuna ilişkin değerlendirme yapmanın zorlaştığını kaydetti.

Bloomberght’de yer alan habere göre, FED Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda, "Salgının ekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik son derece arttı ve salgına bağlı şokun olağan dışı doğası ekonominin gelecekte nasıl bir gelişim göstereceğine ilişkin değerlendirmeleri normalden daha zor hale getirdi" dendi.

Toplantıda faiz oranlarının sıfır seviyesinde olduğu bir ortamda ekonomik büyümenin nasıl artırılacağının görüşüldüğü belirtilirken, "Salgının seyri ile ekonominin toparlanmasının ne kadar süreceğine yönelik ciddi belirsizlik ve aşağı yönlü riskler ışığında, daha kötümser bir tahminin temel tahminlerden daha az makul olmadığı yargısına varıldı" değerlendirmesi yapıldı.

Toplantıda politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu belirtilen tutanaklarda mevcut bilgilerin ABD ekonomik faaliyetinde mart ve nisan aylarındaki keskin düşüşlerin ardından mayıs ve haziran aylarında toparlanmaya işaret ettiği bildirildi.

Salgın kayda değer risk oluşturuyor

FED toplantısı tutanaklarında yakın ve orta vadede salgının ekonomik etkilerine ilişkin "Üyeler, devam etmekte olan halk sağlığı krizinin yakın vadede ekonomik faaliyet, istihdam ile enflasyon üzerinde baskı oluşturacağı ve orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer risk oluşturacağı kararına vardı” yorumu yapıldı.