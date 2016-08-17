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Ekonomi

Fed tutanakları öncesinde dolar yükselişte

Uzmanlar, tutanakların dolar endeksinin kısa vadeli seyri açısından önemli olduğunu söylüyor

17 Ağustos 2016 18:45

Türk Lirası, dün Fed üyelerinden gelen şahin tondaki açıklamalarla dolara karşı diğer gelişen ülke para birimlerine paralel olarak değer kaybetti. New York Fed Başkanı William Dudley'nin eylül ayında faiz artışına gidilmesinin mümkün olduğunu ve Atlanta Fed Başkanı Dennis Lockhart'ın bu yıl en az bir kez faiz artırılmasının uygun olacağını dile getirmesi gelişen ülke varlıklarındaki rallinin sona ermesine neden olmuştu. Açıklamalar sonrası Fed fon vadeli kontratları bu yıl faiz artışı yapılma ihtimalini %50'nin üzerinde fiyatlıyor.  Dolar/TL 15:47 itibariyle 2,9339'dan, euro/TL ise 3,3079'dan işlem görüyor. 
 

ABD verileri 



Bloomberg HT'deki habere göre, ABD'de dün açıklanan veriye göre Tüketici Fiyat Endeksi temmuz ayında beklendiği gibi değişmezken, yıllık TÜFE %0.8 ile beklentinin hafif altında kalmıştı. Gıda ve enerji dışındaki kalemlerden oluşan çekirdek TÜFE aylık % 0.1 ve yıllık % 2.2 yükselmişti. Konut başlangıçları ise temmuz ayında düşüş beklentisinin aksine % 2.1 yükseliş kaydetti. 

Bugün yurtiçinde kritik bir veri bulunmazken ABD'de akşam saatlerinde açıklanacak Fed'in Temmuz ayı toplantı tutanakları izlenecek. Uzmanlar, tutanakların dolar endeksinin kısa vadeli seyri açısından önemli olduğunu, Türk piyasalarında da tutanaklara bağlı olarak kar realizasyonu görülebileceğini belirtiyor.

 

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