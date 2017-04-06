Fed tutanakları: Kademeli faiz artışları hâlâ uygun görülüyor

Fed'in çarşamba günü açıkladığı mart ayı tutanaklarında, faizleri kademeli olarak artırmanın uygun olduğu görüşünün sürdüğü bildirildi. Fed yetkilileri, faiz artışı gidişatına ilişkin değerlendirmeyi gerektiği takdirde değiştirmeye hazır olduklarını belirtti. Bu gelişmenin ardından dolar 3.7080 liraya kadar çıkarken, parite etkisinden euro da 3.9585 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 3.70 - 3.71 lira ve euro da 3.94 - 3.95 lira aralığında hareket etmeye başladı.



Fed'in Mart ayı tutanaklarında, Hazine tahvillerinin ve mortgage destekli tahvillerin her ikisinin de yeniden yapılacak yatırım değişikliklerinin bir parçası olmasının gereği kaydedildi. Çoğu Fed yetkilisi, yapılacak yatırım değişikliklerinin gerekirse yılın sonraki dönemlerinde olacağı görüşünde. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yeniden yapılacak yatırımlarda gidilecek değişiklikleri gelecek toplantılarda görüşmeye devam edecek.



Bir takım Fed yetkilisi, hisse fiyatlarının "oldukça yüksek" olduğunu düşünüyor. Çoğu Fed yetkilisi ise mali politikanın ekonomi için yukarı yönlü bir risk oluşturduğu görüşünde. Federal Açık Piyasa Komitesi, küresel ekonomik risklerin geçtiğimiz aylarda genel olarak düşük seyrettiği düşüncesinde.

Fed yetkilileri, enflasyonun hedefe ne kadar yakın olduğu ve işgücü piyasasındaki gevşekliğin seviyesi konularında bölünmüş durumda. Fed politika yapıcılarının hemen hepsi, ABD ekonomisinde tam istihdam olduğunu, veya ekonominin tam istihdama yakın olduğunu düşünüyor. Çoğu Fed yetkilisi ise, tüketimde Ocak ayında gerçekleşen düşüşün geçici olduğu kanaatinde.