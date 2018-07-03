"Fed tutanakları faiz artırımlarının sınırını işaret edebilir"

Perşembe günü yayınlanacak Fed'in Haziran toplantısına ilişkin tutanakların, faiz artırımlarının sınırına ilişkin ipucu verebileceği belirtildi.

Bloomberg'de yer alan ahberde Fed'in bu hafta yayınlanacak 12 – 13 Haziran toplantı tutanaklarında, ABD faizlerinin içinde bulunduğumuz sıkılaştırmacı süreçte ne kadar yukarı gitmesi gerektiğine dair belirgin bir değerlendirme yer alabileceği söylendi. Bunun yanında tutanaklarda ABD ile önemli ticaret ortakları arasındaki anlaşmazlığın, güçlü dolar ve yataylaşan getiri eğrisi gibi daha hızlı faiz artırımı beklentilerini azaltabilecek endişelere değinilebileceği ifade edildi.

Toplantı tutanakları Perşembe günü Washington saatiyle 14:00'te yayınlanacak.

Fed'in son toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Başkan Powell, politika yapıcıların faizlerin hangi seviyede ekonomi üzerinde nötr etkisi olacağını tam olarak ölçebileceği fikrine eleştiride bulunmuştu. Söz konusu seviyebib, faiz artırımlarının durmasına karar vermede kilit önem taşıdığı ifade ediliyor.

Bank of America Corp. kıdemli ABD ekonomisti Joseph Song'a göreyse Powell'ın değerlendirmesine karşın politika yapıcılar arasındaki konuyla ilgili tartışması bitmedi. Song, “Bu hala tahmin etmeye çalıştıkları bir şey, ve hala politika patikası için önemli. Tahminlerin aralığını ve Fed'in bu seviyenin üzerine çıkıp çıkmama konusunda ne düşündüğünü bilmek önemli” dedi.

Politika yapıcıların son toplantıda, -işsizliğin 2000'den beri en düşük seviyeye düşmesi ve enflasyonun yüzde 2 hedefimne yükselmesiyle- federal fonlama oranını yüzde 1.75 seviyesinden yüzde 2'ye çıkardı ve yeni tahminlerini açıkladı.

Buna göre Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2018'de gidilebilecek toplam faiz artırımlarının sayısına ilişkin medyan beklentisi üçten dörde yükseldi. Bununla birlikte medyan tahmininin yukarı gitmesi, sadece bir politika yapıcının beklentisini değiştirmesiyle gerçekleşti. Nötr faiz oranı ise tahmin değişmeyerek yüzde 2.9 seviyesinde kaldı.