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Ekonomi

Fed tutanakları açıklandı

Üyeler, Fed’in faizi artırması yönünde görüş belirtti

13 Ekim 2016 00:30

Fed Eylül ayı FOMC tutanakları açıklandı, buna göre para komitesindeki 10 üyeden 3’ü Fed’in son faiz politikalarına katılmadıklarını belirtti.

Sözcü’nün haberine göre, üyeler Fed'in faizi artırması yönünde görüş belirtirken 0.25 puan ile 0.50 puan arasını denge noktası olarak belirttiler ve faizin 0.25 puan artırılmasını istediler.

Tutanakların açıklandığı ilk dakikalarda uluslararası piyasalarda işlem gören dolarda bir değişiklik gözlenmedi. Bugün 3.0974'ü görerek tarihi rekorunu kıran dolar 3.08-3.09 bandında seyrediyor.

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