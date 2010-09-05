FED: Türkiye durgunluktan güçlenerek çıktı

ABD Merkez Bankası (FED) Parasal İşler Bölümü Kıdemli Ekonomisti Seth Carpenter, Türkiye ekonomisinin, küresel durgunluktan güçlü bir şekilde toparlanarak çıktığını söyledi.



Seth Carpenter, küresel ekonomik gelişmeler ve Türkiye ekonomisinin genel durumu konusundaki soruları yanıtladı.



ABD'deki fon piyasaları ve likidite konusunda uzman olan Seth Carpenter, küresel durgunluktan çıkan Türk ekonomisinin güçlü bir ekonomik büyüme içinde bulunduğunu da ifade etti.

ABD ekonomisi hızlı büyüyecek



ABD ekonomisindeki gelişmelere de değinen Carpenter, halen yavaş bir büyüme içinde bulunan ABD ekonomisinin, gelecek yıl daha hızlı büyüyeceğini, bütün tahminlerin de bu yönde olduğunu vurguladı.



Carpenter, FED'in, ekonomik görünümün gidişatına göre, her türlü likidite desteği sağlayabileceğini, bunu Ağustos ayındaki toplantısında da vurguladığını belirtti.



ABD Merkez Bankası FED, Ağustos ayında yaptığı toplantıda, yavaşlayan toparlanmaya destek vermek adına vadesi dolmuş tutsata (mortgage) dayalı menkul kıymetlerden elde edilen geliri uzun vadeli Hazine tahvili satın almak için kullanacağını belirtmişti.



FED'in açıklamasında, son aylarda toparlanmanın hızının yavaşladığı ve muhtemelen yakın vadede öngörülenden daha az olacağına dikkat çekilmişti. İstihdam artışının da yavaşladığına dikkat çekilen açıklamada, hanehalkı harcamasının giderek arttığı, ancak yüksek işsizlik, gelirde düşük büyüme ve sıkı kredi koşulları yüzünden sıkıntının sürdüğü ifade edildi.

FED gerekirse piyasalara desteğe hazır



FED, "ekonominin görünümü gözle görülür derecede kötülerse ekonomiye destek vermeyi" planlıyor.



FED Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), daha sonra açıklanan 10 Ağustos'taki faiz toplantısına ilişkin tutanaklarında, "FED, ekonominin görünümü gözle görülür derecede kötülemesi halinde ek teşvik araçlarını sağlayabilecek adımlar atmayı düşünmeye ihtiyacı olacağı konusunda hemfikir" denildi.



Ekonominin varlık satın almanın ötesinde daha fazla teşvike ihtiyaç duyabileceğinin farkında olan FED'in, ABD hazine tahvili satın almayı tercih ettiği, ancak daha fazla tutsata dayalı menkul kıymet almayı gözardı etmediği kaydedildi.



FED, tutsata dayalı menkul kıymetlere ya da iç borçlanma senetlerine yeni büyük alımlar yapmaya hazır olduğunu belirtirken, tutanaklara göre, bazı FED yetkilileri, "tutsata dayalı menkul kıymetlerden elde edilen geliri yeniden yatırıma döndürmenin FOMC'nin büyük ölçekte varlık satın almayı başlatmaya hazır olması konusunda yatırımcılara yanlış işaretler gönderebileceğini" ileri sürüyor.



FOMC, Ağustos ayında düzenlediği toplantısında yaptığı açıklamada, yüzde 0-0,25 olan gösterge faiz oranında değişikliğe gitmediğini bildirmişti.



