Fed toplantısı öncesi dolar uluslararası piyasalarda yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Aralık (DHA) – ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararını açıklayacağı iki günlük toplantısı öncesinde dolar endeksi yüzde 0.4 kayıpla 97.08 düzeyinde tamamladı. Küresel piyasalarda yatay hareket eden dolar iç piyasada 5.35 lira düzeyine geriledi.

Bu yıl güçlü bir şekilde büyüyen ABD ekonomisi, yorgunluk belirtileri göstermeye başlaması ve son birkaç aydan beri küresel ekonomide gevşeme sinyallerinin yükselmesiyle değişen piyasa duyarlılığı konusunda Fed Başkanı Jerome Powell’ın da dahil olduğu Fed yetkilileri, ihtiyatlı davranıyorlar.

Fed’in Eylül ayındaki en son projeksiyonları 2019\'da üç kez faiz artırmaya yönelik istekliliğini yansıtırken, faiz vadeli işlemler piyasası 2019 yılı için sadece bir kez daha faiz artırıyor.

Bu uyumsuzluk, ABD borçlanma maliyetlerinin yükselerek büyümeye zarar vereceği ve nihayetinde Fed\'in parasal sıkılaştırmanın duraklatma düğmesine basmaya zorlayacağı ve Fed’in faiz oranlarını düşüreceği inancını yansıtıyor.

ABD ekonomisi yıla güçlü devam ederken, büyümenin yüzde 3.0 yavaşlaması, ve enflasyonda bir yükselme sinyali görülmemesi etkisiyle Fed’in acil bir faiz artırıma gitmesi piyasalarda öngörülmüyor.

Analistler, doların güçlenmesinin küresel ekonomi için risk teşkil ettiğini ve döviz üzerinden iş yapan kişi ve kurumların karlılığını düşürmesi de olası faiz artırımına gidilmeyeceğini işaret ettiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada, küresel ekonomi ve küresel politikalardaki belirsizlikler ışığında, Fed’in faiz artırmayı düşünmesinin bile ‘inanılmaz’ olduğunu duyurdu.