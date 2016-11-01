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Ekonomi

Fed toplantısı öncesi altın bir ayın zirvesinde

Altın, 2016'daki kazançlarının ardından yılın ikinci yarısında Fed faiz artırımına ilişkin artan beklentilerin etkisiyle hız kesti

01 Kasım 2016 22:44

Altın, yatırımcılar bu hafat gerçekleştirilecek Fed politika toplantısını beklerken, doların güç kaybetmesiyle bir ayın zirvesine yaklaştı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, değerli metal ardı ardına dördüncü günde de değer kazanarak bir ayın en uzun yükseliş serisini gerçekleştirdi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi, göstergeyi yedi ayın zirvesinden döndüren kayıplarını genişletti. Altının son kazançları, ABD başkanlık yarışına ilişkin endişelerin belirsizliği artırmasıyla, Ekim ayındaki kayıplarını azalmasında etkili oldu.

Altın, 2016'daki kazançlarının ardından yılın ikinci yarısında Fed faiz artırımına ilişkin artan beklentilerin etkisiyle hız kesti. Piyasa Çarşamba günü açıklanacak olan faiz kararına yönelik bir değişiklik beklemiyor; buna karşın 2016 yılı sona ermeden faiz artırımına gidilmesine yüzde 71 ihtimal veriyor. Söz konusu oran bir ay önce yüzde 59 seviyesinde bulunuyordu.

Spot piyasada işlem gören altın, TSİ 14:15'te onz başına yaklaşık 1,285 dolardan alıcı buldu. Değerli metal geçtiğimiz ay yüzde 2.9 geriledi.

 

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