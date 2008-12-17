FED tarihi bir kararla faizi yüzde 0.25’e çekti

ABD Merkez Bankası (FED), daha önce görülmedik bir adımla yüzde 1 olan gösterge faiz oranını yüzde 0,25'e indirirken, ekonominin resesyondan çıkması için elindeki “bütün araç ve imkanları” kullanacağını belirtti.



FED'in para politikası organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), beklenmedik bir şekilde bankalararası federal fon faizini yüzde 1 seviyesinden sıfır ile yüzde 0.25 bandına çekti ve faizleri uzun bir süre düşük seviyelerde tutmayı düşünebileceğini belirtti.



Yapılan açıklamada “FED, elindeki bütün araç ve imkanları sürdürülebilir ekonomik büyümenin yeniden sağlanması ve fiyat istikrarının muhafaza edilmesi için kullanacaktır” denildi.



Faiz oranını Temmuz 1954'deki oranına çekerek tarihinde çok ender görülebilecek bir karara imza atan FED, yaptığı açıklamada, "istisnai derecede düşük bu oranların belirli bir süre korunacağı" belirtildi.



FED'in kararının ardından ABD borsaları büyük çapta yükselişe geçerken Dow Jones endeksi günü yüzde 4.2 artışla tamamladı.



FED faiz indirim kararını oy birliğiyle alırken, dolar da Euro karşısında son iki buçuk ayın en düşük seviyelerine ulaştı. Avrupa Merkez Bankası faizleri yüzde 2.5 ile gelişmiş yedi ekonomi (G7) arasında en yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.



Öte yandan ABD'nin yatırım bankalarından Goldman Sachs, FED'in faiz kararına paralel olarak, 12 aylık Euro/Dolar parite beklentisini 1,30'dan 1,45'e çekti.



Bloomberg ajansının haberine göre bankanın analisti Jens Nordvig, bugün yayımladığı raporda, doların euro karşısında yüzde 5,5 değer kaybedebileceğini ve paritenin 12 ay içerisinde 1,45'e yükselebileceğini kaydetti.



Nordvig, "zayıf dolar dinamiklerinin yeniden baş göstermeye başladığını, bu nedenle tahminlerini değiştirdiklerini" belirtti.



FED, faiz indirimi kararı dışında, devlet destekli mortgage kurumlarının borçlarını alma planını daha genişletebileceğini de belirtti. FED ayrıca daha uzun vadeli ABD Hazine tahvillerini almayı düşündüğünü ve ekonominin desteklenmesi için büyüyen bilançosunu kullanmanın farklı yollarını dikkate alacağını da söyledi.



FED’in aldığı bu olağanüstü tedbirler ve ocakta başkan olacak Barack Obama’nın açıkladığı büyük ekonomik destek paketi, dünyanın en büyük ekonomisi için bir şok tedavisi niteliği taşıyor. ABD ekonomisindeki büyüme, diğer ekonomilerde büyümeye de destek olabilir.



FED 30 Nisan’dan bu yana faizleri kademeli olarak indirdi



FED, 30 Nisan'da yüzde 2'ye indirdiği gösterge faiz oranını, haziran, ağustos ve eylül aylarında yaptığı toplantılarda değiştirmedi..



Ancak FED, küresel finansal krizin bütün dünyayı etkilemeye başlaması üzerine 28-29 Ekim'de yapılacak olağan toplantısını beklemeden 8 Ekim'de faiz oranını yarım puan indirerek yüzde 1,5'e düşürdüi.



FED ile birlikte 8 Ekim'de Avrupa Merkez Bankası (AMB), İngiltere Merkez Bankası, Kanada Merkez Bankası ve İsveç Merkez Bankası da (Riksbank) faiz oranlarını yarımşar puan indirdi.



FED, 29 Ekim'deki olağan toplantısında da gösterge faiz oranını yüzde 1,5'ten yüzde 1'e çekti.



IMF: Olumlu ama yeterli değil



IMF 1. Başkan Yardımcısı John Lipsky, FED’in faiz indiriminin olumlu bulduğunu ancak bunun tek başına küresel kredi piyasalarının düzgün biçimde işlemeye başlaması için yeterli olmayacağını açıkladı.



Lipsky, başarının yakalanması için daha geniş kapsamlı bir yaklaşıma gereksinim olduğunu ifade etti. Lipsky küresel bazda alınan parasal, mali ve düzenleyici önlemlerin 2009 bitmeden büyümeye geçilmesine yardımcı olmasını umduklarını dile getirdi.





