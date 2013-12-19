Fed, tahvil alım miktarını azalttı

Amerika Merkez Bankası (Fed) aylık tahvil alım miktarını 10 milyar dolar azalttı. Böylece 85 milyar dolar tutarındaki aylık tahvil alım programı 75 milyar dolara düştü.

Ocak ayından itibaren alımlar 35 milyar dolar mortgage destekli tahvil, 40 milyar dolar da hazine tahvili şeklinde gerçekleşecek.

Fed, 2013'te büyüme oranının yüzde 2,2 ile 2,3 arasında beklediğini açıkladı. 2014'te ise büyüme oranı yüzde 2,8 ile 3,2 arasında bekleniyor. Dow Jones endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yaptığı açıklamada, "İstihdamdaki giderek artan ilerleme ve iş gücü piyasası görünümündeki gelişimlerin ışığında, komite varlık alım hızında ılımlı bir azaltma kararı vermiştir" denildi. Fed'in varlık alımları Ocak ayından itibaren aylık 40 milyar dolar hazine tahvili ve 35 milyar dolar mortgage destekli tahvil şeklinde gerçekleşecek.

Fed, işsizliğin yüzde 6.5'e düşmedikçe ve enflasyon yüzde 2.5'e ulaşmadıkça faiz oranlarının sıfıra yakın tutulacağı görüşünü değiştirmedi. İş gücü piyasasına yönelik görünümünü yükselten Fed, işsizlik oranının gelecek yıl sonunda yüzde 6.3'e kadar düşeceği tahminini yaptı.

2,05 lira olan dolar Fed'in açıklamasının ardından 2,0482'ye geriledi.