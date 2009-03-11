Fed: Resesyonun bitmesi bankalara bağlı

Fed Başkanı Bernanke, bankaların istikrar kazanması halinde resesyonun 2009 sonuna doğru bitebileceğini söyledi.



Amerikan Merkez Bankası (Fed) Ben Bernanke, çökmesi bütün mali sistem açısından tehlike olan bankaların gözetimi, yatırım fonlarının ve büyük mali kuruluşların güçlendirilmesi için, ulusal mali düzenleyici sistemin revizyona ihtiyacı olduğunu belirtti.



Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke şunları söyledi: "Bankacılık sistemine istikrar kazandırabilirsek resesyonun 2009 sonuna doğru bitme olasılığı yüksek. Deflasyon öngörmüyoruz, gelecek birkaç yılda enflasyonun düşük olması olasılığı yüksek.



Enflasyon risklerinden kaçınmak için mali desteği geri çekmeye hazır olmalıyız. G20'den önerilerden çok şey bekleniyor umuluyor, yol gösterici ilkelerin belirlenmesi daha uygun.

Finansal istikrara kavuşmadan ekonomide sürdürülebilir toparlanma yakalanamaz. Sistemik riskleri izlemek ve gereken tedbirleri almak için bir üst kurul kurulmasını düşünmeliyiz.

ABD devletinin sistemik açıdan önemli finans kuruluşlarının taahhütlerini karşılayabildiğinden emin olacağız."



Mali sistemi bütünsel olarak düzenlemeliyiz



Bernanke, mali sistemi sadece parça parça değil, bütünsel olarak düzenleme stratejisi uygulanması gerektiğini söyledi.



Bernanke, kongrenin yapacağı bir yasal düzenlemeyle dev mali kuruluşlardaki aksamaların düzene sokulabileceğini ve mali sistemden çıkışlarının asgariye indirilebileceğini ifade etti.



‘Batamayacak kadar büyük’ şirketlerin aşırı risk almasını engellemek için daha özenli bir denetimin sağlanması gerektiğini belirten Bernanke, "Yakın geçmişte görüldüğü gibi batamayacak kadar büyük şirketlerin hükümetçe iflastan kurtarılmasının vergi verenlere maliyeti çok büyük olabilir" diye konuştu.



Bernanke, hükümetin, mali riskler ve şu andaki gibi krizlerden ülkeyi korumaktan sorumlu uzmanlaşmış bir otorite oluşturması gerektiğini kaydetti.

