ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamanın uygun olacağını açıkladı. Analistler, Powell’ın açıklaması sonrası, Fed'in varlık alım programının gelişen ülkeler üzerindeki etkisine yoğunlaştı.

Bloomberg HT’ye konuk olan İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, Fed'in varlık alım programı ve faiz kararlarının gelişen ülkeleri nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

Sezgin, Fed üyelerinin tapering (tahvil alım azaltımı) konusunda piyasaları öncesinde hazırlamış olduğunu ve dolayısıyla toplantının beklentiler dâhilinde gerçekleştiğini aktardı. Fed’in ABD’deki enflasyon yükselişini geçici gördüğünü söyleyen Sezgin, “Fed politikasının Türkiye için tahribat yaratıcı olacağını düşünmüyorum.” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve enflasyon rakamları hakkında öngörülerini paylaşan Sezgin, TCMB'nin faiz indiriminde alanı olduğunu fakat bu alanın sınırlı olduğu söyledi. Sezgin, faiz indirimine ilişkin tahmininde, “Eylül ayında faiz indirimi beklemiyoruz, son çeyreğe kalacaktır. 2-2,5 puanlık faiz indirimi gelecek yılın Ocak ayına da sarkabilir.” ifadelerine yer verdi.

Sezgin, bu hafta açıklanacak enflasyon verisinde sınırlı bir düşüş beklediklerini, sene sonunda enflasyonun yüzde 12 civarında gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı.