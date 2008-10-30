FED piyasaya boyun eğdi

ABD Merkez Bankası (FED), yüzde 1,5 olan gösterge faiz oranını yüzde 1'e indirdi.

Fed'in para politikası organı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün yaptığı toplantıda, yüzde 1,5 olan faiz oranını yarım puan indirerek yüzde 1'e çekti.



FED'in merakla beklenen faiz toplantısı dün gece yapıldı. Bir süredir faizlerin yarım puan indirileceğine oynayan piyasaların tahmini yine doğru çıktı. FED, piyasalarla inatlaşmak yerine onların dediğini yaptı ve faizleri yarım puan indirerek yüzde 1 seviyesine çekti.



ABD'de faiz oranları FED'in bu hamlesi ile 2004 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini görmüş oldu.



FED'in kararını değerlendiren analistler, tamamen beklentiler dahilinde olduğuna işaret ediyor. Özellikle hafta başından bu yana yarım puanlık indirim beklentisinin fiyatlandığına dikkat çeken uzmanlar, yaşanan yükselişlerin temelinde de bu beklentinin yattığını hatırlattı.



FED açıklaması borsaları düşürdü



FED'in yarım puanlık indirimi piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadı. Faiz indiriminin zaten fiyatlanmış olduğunu kaydeden uzmanlar, FED'in yaptığı açıklamada ekonomik yavaşlamanın derinliğine vurgu yapmasının borsalarda düşüşe neden olduğunu ifade etti.



Dow Jones günü 74 puanlık bir düşüşle (yüzde 0.8) tamamlarken, S&P'deki düşüş yüzde 1.1'e ulaştı.



