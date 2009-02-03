FED krize yönelik bazı programların süresini uzattı

ABD Merkez Bankası (FED), ABD'de derinleşen durgunluğa karşı oluşturduğu bazı programların süresini uzattı.



FED, daha önce 30 Nisan'a kadar yürürlükte olacağını duyurduğu programların ekim sonuna kadar uygulanacağını açıkladı.



Söz konusu programlar, yatırım şirketleri için acil kredi verilmesi, şirketlerin kısa vadeli borçlarının satın alınması, yatırım firmaları için riskli kıymetlerin yüksek güvenlikli hazine kağıtları ile değiş-tokuş edilmesi.



FED, ayrıca, dolar arzı sağlamak için belli başlı merkez bankalarıyla kurduğu kredi hatlarının da süresinin uzatıldığını kaydetti.

