Fed kritik kararı açıkladı, dolar 2,22'ye fırladı

Piyasaların merakla beklediği Amerikan Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısından beklenildiği gibi faizde bir artış kararı çıkmadı. Fed üyeleri 8'e karşı 2 oyla faizleri 'uzun süre' daha sıfıra yakın seviyede tutma planına sadık kalma kararı aldı. Fed tahvil alımı 10 milyar dolar daha indirerek aylık 15 milyar dolara çekti. Fed Ekim ayında tahvil alım programına son noktayı koyacak. Fed'in faiz tahminini artırmasıyla faizi daha hızlı artıracağının işaretini vermesiyle dolar 2.22 TL'yi geçti.

İki kelime değişmedi

Cnbce.com.tr’de yer alan habere göre, piyasalar bugünkü alınan kararda "uzun süre" kelimesinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını yakından takip ediyordu. Fed'in bu ayki toplantısında da yine bu iki kelime kullanıldı. Fed'in faizleri uzun süre daha sıfıra yakın seviyede tutması ABD ekonomisine varlık alımlarının sona ermesinin ardından bu şekilde destek vermesi anlamına geliyor. Dallas Fed Başkanı Richard Fisher ve Philadelphia Fed Başkanı Charles Plosser'ın faiz artışı yönünde oy verdiği açıklandı. Fisher, faizlerin planlanandan daha erken artırılması gerektiğine işaret ederken, Plosser'ın Fed'in faizi "uzun süre daha sıfıra yakın seviyede tutma" planına karşı çıktığı ifade edildi.

Faiz tahmini yükseldi

Ancak Fed, 2015 sonu politika faizi tahminini yüzde 1,12'den 1,375'e çıkardı.

Varlık alımı gelecek ay sona erecek

ABD Merkez Bankası, varlık alımlarını 10 milyar dolar azaltarak 15 milyar dolara indirdi. Bu şekide Fed'in 2009 krizinden sonra ABD ekonomisini canlandırmak adına başlattığı ve piyasalara likidite desteği sağlayan varlık alım programı gelecek ay tamamen sona ermiş olacak.

Açıklamanın ardından ABD 10 yıllık tahvilleri yüzde 2,60'ı geçerken dolar da 2 kuruşa yakın yükselerek 2,2050 TL'den 2,2202 TL'ye çıktı.

Piyasa uzmanları faiz artırımı zamanlamasına odaklanırken "uzun zaman" ifadesinin kalmasının doları düşüreceğini düşünüyordu. Ancak FED, politika faiz tahminini artırarak zamanlaması erken olmasa da hızlı faiz artıracağının sinyalini verince uluslararası piyasalarda dolarda hızlı yükseliş görüldü.

Öne çıkan başlıklar

Yetkililer ABD'deki işsizlik oranıyla ilgili tahminlerini de paylaştı. Ülkede işsizliğin 2015'te yüzde 5'in altına inebileceği tahminlerini paylaştı. Fed'in açıklama metninde öne çıkan başlıklar şöyle:

-Ekonomi ılımlı iyileşme göstermeye devam ediyor

-İstihdam piyasasında şartlar biraz iyileşse de işsizlik oranında değişim sınırlı oldu ve rakamlar daha büyük iyileşmenin gerektiğine işaret ediyor.

-Hanehalkı harcamalarında ılımlı bir artış görülüyor

-Enflasyon Fed'in Açık Piyasa Komitesi'nin hedeflerinden hala çok uzak seviyede, uzun vadede enflasyon beklentilerinde bir değişiklik yok.