FED: ‘Kredi krizi ABD ekonomisini tehdit ediyor’

Bernanke, New York Ekonomi Klübü'nde yaptığı konuşmada, normal kredi akışının düzelmesinin zaman alacağını, Fed'in krizle mücadelede kararlı tutum izlemeye devam edeceğini ifade etti.



Enflasyon risklerinin azaldığını belirten Bernanke, "kredi akışının ailelere, iş adamlarına, eyalet ve yerel yönetimlere akışının kısılması, finansal piyasalardaki kargaşa ve finansal firmalar üzerindeki fon baskıları, ekonomik büyüme için önemli tehdit oluşturuyor" dedi.



"Piyasanın işlemesinin ve likiditenin düzelmesi için elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz" diyen Bernanke, karar alıcıların kararlı ve hızlı davranmalarının, bu krizi 1930'lardaki krizden önemli ölçüde farklılaştırdığını belirtti.



Hükümetin kredi piyasalarının düzelmesi için müdahalede bulunsa bile ekonominin iyileşmesinin zaman alacağını vurgulayan Bernanke, "finansal piyasalardaki istikrar ilk önemli adım, bu piyasalar umduğumuz gibi istikrara kavuşsa bile ekonominin düzelmesi hemen olmayacak" diye konuştu.



Ekonominin en zayıf noktasının konut sektörü olmaya devam ettiğini, tüketici harcamaları, yatırımlar ve istihdam piyasasında belirgin düşüşler olduğunu dile getiren Bernanke, kredi piyasalarının rahatlamasının zaman alacağına ve ihracatın da muhtemelen yavaşlayacağına işaret etti.



Ekonomistler, Bernanke'nin ekonominin durumuna ilişkin ifadelerinin Fed'in yeni bir faiz indirimine açık olduğunu gösterdiği yorumunu yaptılar.



Fed, geçen hafta diğer merkez bankalarıyla eşgüdüm içinde faiz oranını yüzde 0,5 düşürerek, yüzde 1,5'e çekmişti.

