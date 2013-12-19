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Ekonomi

Dolar 2,08'i gördü

İlk seansı yüzde 0,93 düşüşle tamamlayan BIST 100'de, ikinci seansta kayıplar yüzde 3'e ulaştı

19 Aralık 2013 15:20

Dün Fed'in varlık alımlarını azaltma kararına ilk tepki olarak 2,06'yı gören dolar, bugün Merkez Bankası'nın 23 Aralık'taki döviz satım ihalesinde tutarı 100 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkarması sonrasında dolar 2,05'in altına inmişti.

Ancak içeride devam eden rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun etkisiyle dolar yeniden 2,0795'e kadar yükseldi. 

Dolar 5 Eylül'de 2,0840'a yükselerek tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü.

 

Sepet döviz rekorda

 

Sepet bazında TL Fed'in tahvil alımlarını azaltmasına ek olarak politik riskler nedeniyle tarihi zirve olan 2,45'i aştı.

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