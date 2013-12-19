Dolar 2,08'i gördü

Dün Fed'in varlık alımlarını azaltma kararına ilk tepki olarak 2,06'yı gören dolar, bugün Merkez Bankası'nın 23 Aralık'taki döviz satım ihalesinde tutarı 100 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkarması sonrasında dolar 2,05'in altına inmişti.

Ancak içeride devam eden rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun etkisiyle dolar yeniden 2,0795'e kadar yükseldi.

Dolar 5 Eylül'de 2,0840'a yükselerek tüm zamanların en yüksek değerini görmüştü.

Sepet döviz rekorda

Sepet bazında TL Fed'in tahvil alımlarını azaltmasına ek olarak politik riskler nedeniyle tarihi zirve olan 2,45'i aştı.