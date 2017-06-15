Fed kararı sonrası dolar nasıl seyrediyor?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilere paralel faiz artırımı ve başkan Jannet Yellen'ın açıklamaları sonrası dolar/TL 3,50'nin üzerinde işlem görüyor.

Fed beklentilere paralel faizleri çeyrek puan artırdı ve 4,2 trilyon dolarlık bilançosunu azaltmaya başlayacağını açıkladı.



Fed Başkanı Janet Yellen konuşmasında bilanço azaltmaya "Görece yakın zamanda" başlayabileceklerini söylerken, diğer Fed yetkililerin beklentileri bu yıl bir faiz artışı daha olabileceği yönünde gerçekleşti.



Fed sonrası 3,4750'ye kadar gerileyen dolar/TL bu sabah 3,50'nin üzerinde seyrediyor. Euro 3,92 civarında işlem görüyor.



Piyasalar bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını takip edecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL depo karşılığı Döviz depo ihalesini açtı. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 1'den yüzde 1.25'e yükseltilirken, TL için yüzde 12.25 olarak belirlendi