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Fed kararı doları nasıl etkiler?

Piyasalar bu akşam Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklandı

14 Aralık 2016 18:35

Piyasalar bu akşam Amerikan Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararına odaklandı. Genel beklenti, 25 baz puanlık faiz artışı olacağı yönünde. 

Dünya ekonomisinin en önemli aktörü sayılan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki ilk ve son faiz artışına, tıpkı 2015'teki gibi aralık ayı Federal Açık Piyasa Toplantısı'nda (FOMC) gideceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde yaklaşık 11 yılın ikinci faiz artırımı, bugün saat 22.00'de açıklanacak.

Alnus Yatırım FX Uluslararası Piyasalar Direktörü Burak Demirpehlivan, Bloomberg HT'ye faiz artışı olacağına dikkat çekerek "Fed'in faiz adımına dair zaten ciddi fiyatlama yapılmıştı, Fed faiz artışı yapacak ve büyümeyle ilgili verilere dikkat çekecektir" dedi. 

 

Fed sonrası dolar ne olur?

 


Demirpehlivan, faiz artıyor diye çok daha yukarı bir dolar fiyatlaması görülmeyebileceğini belirtti. Demirpehlivan, "Dolarda sert yükseliş için Fed'in çok ciddi şekilde beklentilerin üzerinde faiz artırması veya gelecek yılla ilgili projeksiyonlarında çok ciddi bir iyileştirme yapması lazım. Böyle bir fark görmezsek daha yatay bir seyir olabilir." diye konuştu. 

Demirpehlivan, volatiliteden ziyade biraz daha yumuşama görülebileceğini sözlerine ekledi. 

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