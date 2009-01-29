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Ekonomi

Fed kararı dolara yaradı

Fed'in dünkü faiz kararı sonrası yaptığı açıklama dolara yaradı. Dolar euro karşısında 1,32 seviyesinden 1,31'e geldi

29 Ocak 2009 02:00

ABD Merkez Bankası'nın (FED) dünkü faiz kararı sonrası yaptığı açıklama dolara yaradı. ABD ekonomik destek paketiyle ilgili işlemlerin Kongre'de ilerlemesi de doların euro karşısındaki 1.3231 seviyesinden bu sabah 1.3104'e kadar gelmesine neden oldu.

FED dün piyasa beklentilerine uyarak yüzde 0-0.25 bandında bulunan faizlerini değiştirmeme kararı aldı. Bu kararın ardından yapılan açıklamada ise piyasayı etkileyebilecek iki nokta öne çıktı. Birincisi, Fed'in kredi koşullarını iyileştireceğine inanması durumunda uzun vadeli ABD hazine tahvilleri satın alabileceği açıklaması oldu. İkincisi de ekonomide bu yıl sonuna doğru bir canlanmanın başlayabileceği.

NAB Capital stratejisti John Kyriakopoulos, FED'in ekonomik canlanma yönünde verdiği umut ışığının, ABD'nin resesyondan çıkacak ilk ülke olabileceği yönündeki beklentilerle dolara olan talebi artırdığını belirtti.

FED kararının yanında ABD'de ekonomik destek paketiyle ilgili işlemlerin Kongre'de ilerlemesi ve paketin Temsilciler Meclisi'nde onaylanması da dolara olan talebin artmasına neden oluyor.

Dün akşam 1.3130'lu seviyelerde bulunan euro/dolar paritesi bu sabah itibariyle 1.31 sınırına kadar gerilemiş durumda. Dolar Japon Yeni karşısında da 90.27'den 90.43'e yükseldi.

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