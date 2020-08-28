FED'in yeni para politikası TL'ye yaradı, dolar geriledi, altın yükseldi

FED Başkanı Joreme Powell’in para politikası stratejisinde değişikliğe gidildiğini belirterek, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmasının ardından bugün dolar, TL karşısında 7.33 seviyesine geriledi.

Her yıl merkez bankası başkanlarının buluştuğu Jackson Hole sempozyumunda konuşan Powell, FED’in para politikası yaklaşımını değiştirdiklerini duyurarak, "Yüzde 2'lik uzun vadeli enflasyon oranının, hem maksimum istihdamı hem de fiyat istikrarını destekleme hedefimizle tutarlı olduğu görüşümüzü değiştirmedik" demişti.

Bu açıklamanın ardından dolar önemli paralar karşısında değer kaybederken, TL de dolardaki 7.40 seviyelerinden uzaklaşarak 7.33 TL’ye geldi.

Euro 8.73 TL’den işlem görürken, sterlin ise 9.74 TL’den alıcı buluyor.

Altında ise ons fiyatı 2 bin dolar altındaki seviyelerinde kalmaya devam ediyor. Ons 1958 dolar civarında seyrederken gram altın 461 TL’ye çıkmış durumda.

Dolar haftanın ilk günlerinde 7.41 TL seviyesine kadar çıkmıştı.

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