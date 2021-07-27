Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmiyor

Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar bugün başlayacak ve iki gün sürecek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı.

Analistler, Fed'in faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirterek, üyelerin geçen ay tartışmaya başladığı varlık alımlarının azaltılması ile ilgili yönlendirmenin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Yeniden artışa geçen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayıları ve bunun ekonomiye etkileri konusundaki tedirginlikler piyasalar üzerinde baskıya neden olsa da açıklanan şirket finansal sonuçları ve makroekonomik verilerin beklentileri aşması, iyimser fiyatlamaların devam etmesini sağlıyor.

Öte yandan ekonomideki toparlanma, yükseliş eğilimindeki enflasyon ve artan Covid-19 vaka sayıları arasında sıkışan para ve maliye politikalarına yönelik belirsizlikler, piyasaların ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Bu anlamda Fed'in bugün başlayacak Açık Piyasa Komitesi toplantısının yarın yayımlanacak kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı yatırımcıların odağında bulunuyor.