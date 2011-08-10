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Ekonomi

FED GÖSTERGE FAİZ ORANINI KORUYACAK WASHINGTON (A.A)

10 Ağustos 2011 01:02

-FED GÖSTERGE FAİZ ORANINI KORUYACAK WASHINGTON (A.A) - 09.08.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed), yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığındaki gösterge faiz oranını muhtemelen gelecek iki yıl daha bu seviyede bırakacağını bildirdi. Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faiz toplantısından sonra yaptığı açıklamaya göre, FOMC'nin Haziran ayında toplandıktan bu yana elde ettiği verilerin ekonomideki büyümenin bu yıl şimdiye kadar ''Komitenin beklediğinden epeyce yavaş'' olduğuna işaret edildi. Açıklamada, bu durum gözönüne alındığında yüzde 0 ve yüzde 0,25 aralığındaki gösterge faiz oranının muhtemelen en az 2013 yılı ortasına kadar bu seviyede korunmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

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