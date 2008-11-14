FED: ‘Gerekirse dünya MB’leriyle ek önlem alırız’

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke, gerekirse, dünya merkez bankalarıyla birlikte, kredi sıkışıklığının giderilmesi için ek önlemler alabileceklerini söyledi.



Bernanke, yarın başlayacak olan G-20 zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, ekonomik büyümenin desteklenmesi için diğer merkez bankalarıyla birlikte, daha önce attıkları adımlara ilave yeni adımlar atabileceklerini ifade etti.



Ben Bernanke, diğer merkez bankalarıyla birlikte gerçekleştirilen eş güdümlü faiz indirimlerini de, enflasyon baskısının azalması ve ekonomik büyümenin durması nedeniyle gerçekleştirdiklerini kaydetti.



Küresel finansal piyasalardaki dalgalanmanın ve sorunların sürdüğüne dikkat çeken Ben Bernanke, 16 Aralık'ta yapılacak olan yılın son programlı Merkez Bankası toplantısında, FED'in faiz indirebileceğini de ima etti.



