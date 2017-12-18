"Fed gelecek yıl dört kez faiz artıracak"

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'a göre, Amerikan Merkez Bankası (Fed) 2018'de 4 kez faiz artırma kararı alacak. Goldman analistleri, "Geniş çaplı ekonomik görünüm koyulan hedef ile tutarlı kaldığı sürece Fed'in sıkılaşmaya gitmek için yükselen veya hedefin üzerinde bir enflasyona ihtiyacı yok" yorumunda bulundu.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Jan Hatzius önderliğindeki Goldman ekonomistleri, yazdıkları 17 Aralık tarihli notta, ABD ekonomik büyümesinin potansiyel oranın üzerinde kalmasının daha olası bir hal alması durumunda, işgücü piyasasının aşırı ısınma ihtimalinin artacağını ve böylece Fed'in faiz artışı gidişatının hızlanacağını belirtti.

Goldman analistleri, "Piyasanın para politikası görünümünü değerlendirmede büyüme göstergelerinin önemini yeterince göz önünde bulundurmuyor olabileceğini düşünüyoruz" ve "Geniş çaplı ekonomik görünüm koyulan hedef ile tutarlı kaldığı sürece Fed'in sıkılaşmaya gitmek için yükselen veya hedefin üzerinde bir enflasyona ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.



Şirket, Fed'in gelecek yıl dört kez faiz artırmasını beklerken Fed yetkilileri, son politika toplantılarının sonucu olarak gelecek yıl üç faiz artışı beklediklerini duyurmuştu.