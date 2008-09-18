FED finansal sisteme 55 milyar dolar daha verdi

Dünya Merkez Bankaları’nın piyasalardaki dalgalanmaya karşı güç birliğine gitme kararıyla piyasaya milyarlarca dolar pompalanmaya başlandı. Uzmanlar, girişimin doların değerini korumak için yapıldığını belirtirken, finans sistemine yaklaşık 200 milyar dolar sunulması bekleniyor.



Bu güç birliği doğrultusunda finansal sisteme 55 milyar dolar daha veren Amerikan Merkez Bankası (FED), piyasaya likidite vererek, bankalar arasındaki gecelik borçlanma oranlarını indirmeye çalışıyor.



Borçlanma maliyetlerindeki keskin yükselişler, bankaları birbirlerine borç verirken isteksiz hale getirirken, kredi koşullarını da kötüleştiriyor.

