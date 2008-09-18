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Ekonomi

FED finansal sisteme 55 milyar dolar daha verdi

Dünya Merkez Bankaları piyasalardaki dalgalanmaya karşı güç birliğine gitti. Piyasaya milyarlarca dolar pompalanmaya başlandı. Uzmanlar girişimin doların değerini korumak için yapıl

18 Eylül 2008 03:00

Dünya Merkez Bankaları’nın piyasalardaki dalgalanmaya karşı güç birliğine gitme kararıyla piyasaya milyarlarca dolar pompalanmaya başlandı. Uzmanlar, girişimin doların değerini korumak için yapıldığını belirtirken, finans sistemine yaklaşık 200 milyar dolar sunulması bekleniyor.

Bu güç birliği doğrultusunda finansal sisteme 55 milyar dolar daha veren Amerikan Merkez Bankası (FED), piyasaya likidite vererek, bankalar arasındaki gecelik borçlanma oranlarını indirmeye çalışıyor.

Borçlanma maliyetlerindeki keskin yükselişler, bankaları birbirlerine borç verirken isteksiz hale getirirken, kredi koşullarını da kötüleştiriyor.

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