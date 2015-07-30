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Ekonomi

Fed faizleri sabit tuttu

Politika faizi yüzde 0 - 0,25 seviyesinde kaldı

30 Temmuz 2015 01:39

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artışını değerlendirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sona erdi. Banka, beklendiği üzere politika faizini yüzde 0 - 0,25 seviyesinde bıraktı. Toplantının ardından açıklanan raporda, Fed'in faiz oranlarını değiştirmediği ifade edildi.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), temmuz ayı toplantısına ilişkin kararını açıkladı. Fed faizleri yüzde 0-0,25 seviyesinde sabit tuttu. Açıklamada istihdamda ilerlemenin sağlandığı ancak enflasyonda bunun görülmediği belirtildi.

Ekonomik aktivitenin son aylarda ılımlı bir şekilde büyüdüğü kaydedilen açıklamada, "Fed ilk faiz artışına başlanmadan önce enflasyonda yüzde 2 hedefine doğru hareketten oldukça emin olmalı" denildi.

Fed bu yılın başlarında Haziran 2006'dan bu yana gerçekleşecek ilk faiz artışı için toplantıdan toplantıya durumu değerlendirme kararı alırken, faiz kararını açıklanacak verilere bağlamıştı.

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