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Ekonomi

Fed, faiz oranlarını düşük tutmaya devam edecek

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından, karara yönelik açıklama yapıldı

20 Haziran 2013 13:48

Fed, uzun vadeli faiz oranlarının rekor düzeyde düşük tutmaya yönelik programının hızını devam ettirecek.

Ekonomik aktivitelerin ılımlı düzeyde gelişme gösterdiğini belirten Fed, istihdam piyasası koşullarının da son aylarda yeni ilerlemeler gösterdiğini aktardı.

Ancak Fed, işsizlik oranlarının yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini, enflasyonun da uzun vadeli hedefi olan yüzde 2'lik oranın altında seyrettiğini bildirdi.

Bu kapsamda Fed, güçlü ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve enflasyonun en tutarlı oranda olmasını sağlamaya yardım etmek için aylık 85 milyar dolar tutarındaki varlık alımlarını sürdürme kararına vardı.

Varlık alımlarını, istihdam piyasası ve enflasyonun durumuna göre artırabileceğini veya azaltabileceğini kaydeden Fed, varlık alımlarına ve diğer politika araçlarını uygulamaya istihdam piyasasında kayda değer gelişme olana kadar devam edeceğini açıkladı.

Fed, bu programın hızını azaltmaya yakın olup olmadığına yönelik de belirgin bir işaret vermedi. Fed, ilk kez, ekonomi ve istihdam piyasasına ilişkin görünüme dair aşağı yönlü risklerin sohbahardan bu yana azaldığının görüldüğünü de belirtti.

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