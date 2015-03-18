Fed faiz artırımı için 'sabırlı' ifadesini kaldırdı

ABD Merkez Bankası Fed, faiz artışı için sabırlı olacağı taahhüdünü sözlü yönlendirmesinden çıkardı. Fed iki gün süren Açık Piyasa Komitesi (FOMC) sonrası faizleri sabit bırakırken, Başkan Janet Yellen'ın en az iki ay boyunca faiz artırılmayacağı anlamına geldiğini ifade ettiği "sabırlı" ibaresi kullanılmadı.

Bllomberg'de yer alan habere göre, Fed'in sözlü yönlendirmesinde federal fonlama oranında Nisan ayı toplantısında bir artışın olası olmadığı ifade edilirken, sıkılaşmanın istihdam piyasasında daha fazla iyileşme olması ve enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe doğru çıkması noktasında makul oranda güven duyulması halinde gerçekleşeceği belirtildi. Panelin 2015 büyüme tahmini Aralık'taki yüzde 2.6 ila 3.0'dan yüzde 2.3 ila 2.7 arasına çekildi. FOMC'nin 2015 için işsizlik oranı tahmini ise Aralık'taki yüzde 5.2-5.3 arasından yüzde 5 ila 5.2 arasına indirildi.

FOMC istihdam artışının kuvvetli olmayı sürdürdüğünü belirtse de, büyüme beklentisini düşürdü. Fed Başkanı Janet Yellen düzenlediği basın toplantısında, "sabırlı" ifadesini kaldırmalarının sabırsız olacakları anlamına gelmediğini söyledi.

Fed'in açıklamasında en çok dikkat çeken noktalardan biri de Fed başkanlarının yıl sonu için federal fonlama oranı beklentisinin yüzde 1,125'ten yüzde 0,625'e indirilmesi oldu.

Kararın ardından DOLAR/TL 2,60'ın altına inerken, saat 20:29 itibariyle yüzde 1,20 aşağıda 2.5845 seviyesindeydi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,88 yükselerek 1,0752 oldu.

Fed ekonomiyi canlandırmak için başladığı tahvil alımlarını geçtiğimiz yılın Ekim ayında sonlandırmış, Aralık ayında da faiz artışı öncesi sabırlı olacağı mesajını vermişti. Piyasalar "sabırlı" ifadesinin kaldırılmasını Haziran'da faiz artışı olacağı şeklinde yorumluyor.