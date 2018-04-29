T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

FED faiz oranlarını 2008 krizinin üzerine çekti

ABD Merkez Bankası FED, gösterge faiz oranını % 0,25 yükselterek, bu yılki ikinci faiz artışını yapacaklarını duyurdu. Karar, ABD istihdam piyasasından alınan olumlu verilerin ardından beklenen bir adım oldu.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Merkez Bankası FED, gösterge faiz oranını % 0,25 yükselterek, bu yılki ikinci faiz artışını yapacaklarını duyurdu.

Merkez Bankası, gösterge faizin %1'den % 1,25'e yükseltilmesi yönünde karar aldı.

Bu oran, 2008'deki mali krizden sonra siyasi iradenin ekonomiyi canlandırmak için kredi verilmesini ve harcamayı özendirmek için faizleri düşürmesinden bu yanaki en yükseği olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankası ayrıca, ellerindeki borç tahvilleri ve diğer tahvillerde kesintiye gideceğini duyurdu.

Kararda, ABD'nin devam eden ekonomik büyümesi ve istihdam pazarından alınan olumlu verilerin rol oynadığı vurgulandı.

Faiz artışı, düşük işsizlik rakamlarının açıklanmasından sonra genel olarak beklenen bir adımdı. Ancak enflasyon dâhil diğer göstergeler daha olumsuz işaretler verdi.

Bu durumda bankanın gelecekte izleyeceği yol konusunda soru işaretleri uyandırdı.

FED'in yönetici kadrosu, 2008'deki mali krizin ardından uygulamaya konan faizleri düşürme ve ABD hazine bonoları ve mortgage destekli tahvil portföyünün büyütüldüğü politikaların, nasıl ve ne zaman değiştirilmesi gerektiği konusunda karar vermekte zorlanıyor.

FED, ekonomik krizin ardından ilk olarak Aralık 2015'te faiz oranlarını arttırmıştı. Daha sonra Aralık 2016 ve Mart 2017'de faiz yükseltilmişti.

Faizlerin her yıl en az üç kez arttırılması bekleniyor.

Faiz arttırımı, ekonominin gücüne bağlı olarak atılan bir adım. ABD'de bu anlamda son aylarda karışık işaretler alınıyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, gıda ve enerji dışındaki ürünlerin fiyatlarının Mayıs 2016'dan bu yana % 1,7 arttığını belirtti. FED bu alanda % 2'lik bir artış hedefliyordu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABD Merkez Bankası FEDKarar ABDMerkez Bankası FEDBankasıBuABDAncakFEDAralıkDahaMartBakanlığıMayıs

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24