Amerikan Merkez Bankası yetkilileri iki günlük toplantılarının ardından merakla beklenen kararı açıkladı. FED faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Banka faiz oranını yüzde 0.25-0.50 aralığında sabit bıraktı.
ABD Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen, FED'in faiz artırma konusunda bekleme kararı aldığını söyledi. Yellen açıklamasında ABD ekonomisindeki büyümenin toparlanmış göründüğünü de belirtti.
ABD'de kasım ayında başkanlık seçimleri yapılacağı için FED'in faiz oranlarını seçimlerin ardından artıracağı beklentisi hakim.