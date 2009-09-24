FED faiz oranını değiştirmedi

Fed, 16 Aralık 2008 tarihinde yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığına çektiği gösterge faiz oranını o tarihten bu yana değiştirmedi.

Fed, yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin ciddi bir gerilemeden sonra düzelme yolunda olduğunu ve tutsat (mortgage) faizlerini düşürmek amacıyla, tutsat finans kuruluşları tarafından ihraç edilen tahvil ve menkul kıymetleri alım imkanı sağlayan 1,45 trilyon dolarlık tutsat programını yavaşlatacağını bildirdi.

Fed'in uzun bir süre faiz oranlarını olağanüstü düşük seviyelerde tutmaya devam edeceği yinelenen açıklamada, “Federal Açık Piyasa Komitesi'nin Ağustos ayındaki toplantısından bu yana aldığı bilgi, ekonomi faaliyetin ciddi bir gerilemeyi takiben düzeldiğini gösteriyor” denildi.

Açıklamada, Fed konut piyasasına destek için Fannie Mae, Freddie Mac ve Ginnie Mae'nin ihraç ettiği tahvil ve menkul kıymet alımıyla ilgili 1,45 trilyon dolarlık programı 2010 yılının ilk çeyreğine kadar uzattığını, ancak opsiyonları açık tutmaya devam edeceğini kaydetti.



Fed, tahvil ve menkul kıymet alımıyla ilgili bu programı bu yılın sonunda tamamlamayı amaçlıyordu.



Fed, ayrıca enflasyonun bir süre daha düşük kalamasını beklediğini de bildirdi.

