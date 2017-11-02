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Ekonomi

Fed faiz oranını değiştirmedi

Fed faiz artırımı için aralık ayını işaret etti

02 Kasım 2017 02:00

Fed bugünkü toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tutu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün sona eren iki günlik toplantısında, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 1.00 - yüzde 1.25 bandında tuttu. Fed bu kararı oybirliği ile aldı.

Fed, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, ekonomik faaliyetin kasırgalara rağmen "sağlam bir hızda" arttığını kaydetti.

Gıda ve enerji dışındaki enflasyon kalemlerinin yumuşak kalmaya devam ettiğini kaydeden Fed, kasırgaların muhtemelen ekonominin orta vadeli gidişatını değiştirmeyeceğini belirtti.

Fed, işgücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini ve işsizlik oranının düştüğünü kaydetti ve harcamaların ılımlı bir hızda arttığını ve yatırımların yukarı yönde hareket ettiğini ifade etti.

Piyasa bazlı enflasyon telafi göstergelerinin halen düşük olduğunu tekrarlayan Fed, enflasyonun orta vadede yüzde 2 civarında istikrar kazanmasını beklediğini bir kez daha vurguladı.

Fed, ekonominin kademeli faiz artırımlarını garanti edecek bir yönde evrilmesini beklediğini belirtti.

Fed, ekonominin "sağlam bir hızda" genişlemekte olduğunu kaydederek, önceki söylemi olan "ılımlı" büyüme görünümünü iyileştirildiğini açık bir şekilde işaret etti. Fed'in büyüme değerlendirmesini bu şekilde yükseltmesi, açıkça söylemese de, FOMC'nin Aralık ayında faiz artırımına hazırlandığını işaret ediyor.

Fed'in bu açıklamasının ardından, fed fon faizi (Fed'in gösterge faizi) vadelileri, Arfalık ayındaki toplantıda faiz artırımı olasılığını yüzde 85 olarak işaret ediyor. Başkan Yellen Aralık toplantısının ardından basın toplantısı yapacak ve Fed 2015 yılının sonlarından bu yana hep başkanın basın toplantısının olduğu toplantılarda faiz artırımına gitti.

 

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