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Ekonomi
Deutsche Welle

FED faiz oranını değiştirmedi

Amerikan Merkez Bankası FED, uzun zamandır piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

28 Temmuz 2016 00:23

Amerikan Merkez Bankası FED'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki gün süren temmuz toplantısının ardından gösterge faizi oranında değişiklik yapılmadığı, faiz oranının yüzde 0,25-0,50 aralığında sabit tutulmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Ekonomistler ve mali piyasalar, FED'in faiz oranını sabit tutması beklentisi içindeydi. Böylelikle arka arkaya beşinci kez faiz oranı sabit tutulmuş oldu.

Yorumcular, yatırım piyasasındaki durgunluk nedeniyle FED'in faiz oranlarını yükseltmede çekimser kalacağı değerlendirmesini yapıyordu. Faiz kararı öncesinde euro-dolar paritesinde yükselme meydana gelmişti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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