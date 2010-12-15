-FED FAİZ ORANINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTMEDİ WASHINGTON (A.A) - 14.12.2010 - ABD Merkez Bankası (Fed), yüzde 0-0,25 aralığındaki gösterge faiz oranında değişikliğe gitmedi. Fed, ayrıca 600 milyar dolarlık hazine tahvil alımı programını sürdüreceğini bildirdi. Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısından sonra yapılan açıklamada, yüzde 0-0,25 aralığındaki gösterge faiz oranınında değişikliğe gidilmediği, gösterge faiz oranının ''uzun süre olağanüstü düşük seviyesini'' koruyacağı belirtildi. Ekonomideki toparlanmanın sürdüğü, ancak bu toparlanmanın işsizlik oranını indirmede yetersiz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, tüketici harcamalarının ılımlı bir seviyede artmasına rağmen, yüksek işsizlik oranı, düşük gelir artışı, düşük konut değerleri ve sıkı kredi koşulları nedeniyle sınırlı kalmaya devam ettiği vurgulandı. İşletmelerin, bu yılın başlarına göre daha az hızlı olsa da teçhizat ve yazılım harcamalarının arttığı, ancak meskun olmayan yapılara yatırımların zayıf kalmayı sürdürdüğü bildirilen açıklamada, işverenlerin işçi alımında gönülsüz davranışlarının devam ettiği kaydedildi. Konut sektöründeki durgunluğun sürdüğünü, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin istikrarlı kaldığını, enflasyonda aşağı yönlü eğilimlerin devam ettiğini bildiren Fed, maksimum istihdamı destekleme ve fiyat istikrarını sağlama çabasında olacağını, ekonomik görünümü ve finansal gelişmeleri izlemeyi sürdüreceğini, ekonomik toparlanmayı desteklemek ve enflasyon hedefini korumaya yardımcı olmak için politika araçlarını gerektiği gibi uygulamaya koyacağını ifade etti. -TAHVİL ALIMI SÜRECEK- Fed, ekonomide güçlü toparlanma ve enflasyon hedefini sağlama almaya yardımcı olmak amacıyla, kasım ayında açıkladığı gibi menkul kıymet varlıklarını artırmaya devam edeceğini de kaydetti. Fed'in 600 milyar dolarlık tahvil alım programını, her ay yaklaşık 75 milyar dolar olmak üzere 2011 yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar sürdürme eğiliminde olduğu bildirilen açıklamada, Fed'in menkul kıymet alımı konusunu ve gelen bilgiler ışığında varlık satın alma programının büyüklüğünü düzenli olarak gözden geçireceği ve maksimum istihdam ve fiyat istikrarını desteklemek için gerekirse programda ayarlama yapacağı belirtildi. Fed, 3 Kasımdaki toplantısında yavaş büyüyen ekonomiye destek vermek amacıyla 600 milyar dolar tutarında Hazine tahvili alımı programı başlatmıştı. Fed'in bu yıl yaptığı son toplantıda da Kansas City Fed Başkanı Thomas Hoenig'in, FOMC'nin diğer üyeleriyle olan görüş ayrılığı sürdü. Ekonominin ek desteğe ihtiyacı olmadığını düşündüğünü söyleyen Hoenig, yüksek seviyeli parasal uyarlamanın gelecekte ekonomik ve finansal dengesizlik risklerini artırmasından ve zamanla uzun vadeli enflasyon beklentilerinin yükselerek ekonomiyi istikrarsızlığa sürüklenmesinden endişe ettiğini dile getirdi. ABD'de işsizlik oranı geçen ay yüzde 9,8'e yükselmişti. Fed'in yüzde 0-0,25 aralığındaki gösterge faiz oranı Aralık 2008'den bu yana değişmedi. Fed bir sonraki toplantısını 25-26 Ocak 2011'de yapacak.