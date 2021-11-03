Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmedi. Fed, varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını açıkladı.

ABD Merkez Bankası, federal fonlama faizinde değişiklik yapmadı. Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekim ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmeyerek oy birliği ile yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi politika faiz aralığının yüzde 0-0,25'te bırakılması yönündeydi.

Yapılan açıklamaya göre, Fed varlık alımlarını azaltmaya Kasım'da başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti.

Fed, Hazine tahvillerinde 10 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde 5 milyar dolar azaltım gerçekleştirecek. Diğer taraftan, Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında Hazine tahvili ve 30 milyar dolar tutarında ipoteğe dayalı menkul kıymet alacak.

Fed, karar metninde enflasyonun geçici faktörlerden dolayı yüksek olduğunu, tedarik ve arz dengesizliklerinin fiyatlardaki artışı etkilediğini belirtti. Ekonomik görünümde risklerin devam ettiği vurgulanan metinde, ekonomik toparlanmanın Covid-19 salgınının seyrine bağlı olduğu açıklandı.

Açıklamalarda, verilerin ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösterdiği kaydedildi. Buna ek olarak, varlık alımlarının hızı azalsa bile Fed politikasının ekonomiye güçlü destek sağladığı vurgulandı.

Anketine katılan 49 ekonomistin büyük bir kısmı Fed politika yapıcılarının varlık alım programını daraltmaya başlayacaklarını duyurmasını bekliyordu. Fed'in halihazırda aylık toplam 120 milyar dolar olan varlık alımlarını, Hazine tahvillerinde 10 milyar dolar ve mortgage bazlı menkul kıymetlerde 5 milyar dolar azaltma kararı alması bekleniyordu.