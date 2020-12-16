Fed, faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Faiz kararı oy birliğiyle (10-0) alındı.

Bankadan yapılan açıklamada, hedeflerde önemli ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına devam edileceği belirtilerek genel finansal şartların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı. Dolar swap hattı Eylül 2021'e kadar uzatıldı. Hedeflere ulaşılana kadar para politikası uygulanmaya devam edilecek. Fed, aylık olarak 120 milyar dolarlık varlık alımını sürdürecek. Fed, hedeflerine ulaşmasını engelleyecek riskler söz konusu olduğunda politikasını ayarlamaya yakın duruyor.